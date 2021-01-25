Jandarma, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Karaman'da jandarma ekibi, yol kenarında bulduğu cüzdanın sahibini yaptığı araştırma sonucu bularak teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, merkeze bağlı Dere köyü içerisinde devriye görevi yaptığı sırada yol kenarında cüzdan olduğunu fark etti. Yapılan kontrolde cüzdan içerisinde kimlik kartları, bir miktar para ve kredi kartlarının bulunduğunu belirlendi. Kimlikten yola çıkan ekip, cüzdan sahibi Yakup Gezer'in Siyahser Mahallesi'nde oturduğu belirledi. Bunun üzerine adrese giden jandarma ekibi, görme engelli olan Gezer'e cüzdanını evinde teslim etti. Gezer, köye annesiyle gezmeye gittiğini, cüzdanı burada düşürdüğünü ve kayıp başvurusunda bulunmadığını belirterek, cüzdanı bularak kendisine getiren jandarma ekibine teşekkür etti.