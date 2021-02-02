Kaçak avlanan 41 kişiye 106 bin lira ceza

Karaman'da kaçak avlandığı tespit edilen 41 kişiye 106 bin lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü ekipleri, il sınırları içerisinde Ocak ayında av koruma kontrol faaliyeti yaptı. Ekipler, kırsal alanlarda avlandığını tespit ettiği 41 kişiyi suçüstü yakaladı. Görevliler tarafından bu kişilere izinsiz avlandıkları gerekçesiyle toplam 106 bin lira idari para cezası uygulanırken, avda kullanılan 6 yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.