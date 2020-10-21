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Kadınların kavgasını ayırmak isteyen gardiyan silahla yaralandı

Karaman’da görüş günü cezaevindeki yakınlarını ziyarete giden husumetli iki grup kadın arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen cezaevinde görevli gardiyan, kadınlardan birinin elindeki silahın ateş almasıyla yaralandı.

Karaman'da görüş günü cezaevindeki yakınlarını ziyarete giden husumetli iki grup kadın arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen cezaevinde görevli gardiyan, kadınlardan birinin elindeki silahın ateş almasıyla yaralandı.


Olay, Çeltek Mahallesinde bulunan Karaman M Tipi Cezaevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde yatan yakınlarını ziyarete gelen Elmas N. ve Sevim N. daha önce aralarında kız alma ve verme meselesi yüzünden husumetli olduğu Nurgül S. ve Hasret U. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Elmas N. yanında getirdiği tabancayı çıkarak ateşlemek istedi. Bu sırada cezaevi gardiyanlarından Hacı Ali S., kavgayı ayırıp almak istediği tabancanın ateşlenmesi üzerine ayağından yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralanan gardiyan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışan 4 kadın gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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