Kalaycı: “Annelerimizin haklarını ödeyemeyiz”

Belediye Başkanı Kalaycı mesajında, "Yaşamımız boyunca dua ve desteklerini esirgemeyen annelerimizin haklarını ödeyebilmemiz mümkün değildir” ifadelerine yer vererek, "Sevginin, fedakarlığın, bağlılığın ve güvenin eşsiz temsilcileri olan annelerimizi hatırladığımız özel bir günün içindeyiz. Elbette, elleri öpülesi annelerimizi yılın bir gününde hatırlamamız ve anmamız asla doğru değildir. Onlara, yaşadığımız müddetçe en değerli hazinemiz olarak saygıyla ve büyük bir hürmetle yaklaşmamız en öncelikli manevi sorumluluklarımız arasında yer almalıdır. Çünkü sevgileriyle bizleri büyüten, hayatın her aşamasında dua ve desteklerini esirgemeyen annelerimizin haklarını ödeyebilmemiz mümkün değildir. Hiç karşılık beklemeden vermenin, şefkatin, bağışlamanın, hoşgörünün ve eşsiz sahiplenişin en mümtaz simaları şüphesiz annelerdir. Yüce dinimiz İslam'da da anneye ve kadına ayrı bir önem verilmiştir. Unutulmamalıdır ki, karşılaştığımız zorluklar öncelikle annelerimizin yol gösterici ve hikmet yüklü nasihatleriyle aşılacaktır. Bin bir emek ve göz nuruyla bizleri büyüten annelerimizin Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum" dedi.