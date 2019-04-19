İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kalaycı: "Berat Kandil'i af ve mağfiret çeşmesi, ihsan ve mükafat hazinesidir”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında; “Berat Kandili’ni idrak edeceğimiz bu gecede, Yüce Rabbimiz’den bağışlanmayı umuyor, hidayetine muhtaç olduğumuzu ümitle haykırıyoruz” dedi.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında; “Berat Kandili'ni idrak edeceğimiz bu gecede, Yüce Rabbimiz'den bağışlanmayı umuyor, hidayetine muhtaç olduğumuzu ümitle haykırıyoruz” dedi.


Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bu gecenin, manen temizlenmenin, vicdanen arınmanın fırsatı ve fazilet kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Kalaycı mesajında, “Tüm İslam alemi olarak mübarek Berat Kandili'ni idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. 16 gün sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerife'nin müjdecisi olan Berat Kandil'i aynı zamanda af ve mağfiret çeşmesi, ihsan ve mükafat hazinesidir. Bu kutsi gece vicdan muhasebesi ve kalp sorgulaması için iyi bir fırsattır. Yüce dinimiz İslam'ı tamamıyla anlayıp yaşamak, Peygamber Efendimiz'in hayatını rehber alarak tavır ve davranışlarımıza yansıtmak durumundayız. Bu önemli gecenin daralan kalplere aydınlık, zor durumda olanlara kolaylık vesilesi olması en büyük temennimizdir. Berat Kandili vesilesiyle ailemiz, çevremiz, milletimiz, ülkemiz ve bütün insanlığa karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım. Dünyanın dört bir köşesinde cefa çeken Müslüman kardeşlerimizi de dualarımızdan eksik etmeyelim. Berat Kandilinin sadece kendimiz ve ailemizin mutluluğu için değil, tüm toplumun barış, huzur, dayanışma ve kardeşliğine vesile olması dileğiyle, Karamanlı hemşehrilerim başta olmak üzere, Müslüman Türk milletinin, İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.