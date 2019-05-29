Kalaycı: “İstanbul, büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet'in bizlere hediyesidir”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı İstanbul'un Fethi'nin 566. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İstanbul'un Fethi'nin, Türk milletinin göz bebeği yapılmaya ant içilmiş kutlu bir zafer olduğunu söyleyen Başkan Kalaycı, "Medeniyetler şehri İstanbul, olağanüstü bir fetih ruhunun eseri, hedefe kilitlenmiş büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet'in bizlere hediyesidir. Konstantinopolis'ten arda bir şey kalmamış, Türk ve Müslüman İstanbul'a gelmiştir. Bizans kalesini kaybetmiş, Türklük arşa yükselmiştir. Her fetih bir stratejinin ürünüdür. Her fetih kapsamlı bir hazırlığın, sağlam bir iradenin, inanmış kalplerin, hedefine kilitlenmiş bir cesaretin mükâfatıdır. Sabır, dua, zeka, yetenek, yiğitlik neticesinde günler boyunca kuşatmaya alınan Konstantinopolis'in düşürülmesi, bu aziz kenti Türk milletinin gözbebeği yapmaya ant içmiş bir Türk milliyetçisinin kutlu başarısıdır. Bu fetih 'Sefer bizden, zafer Allah'tan' diyen inanmış yüreklerin tarihe yazdığı bir nottur. Askerinden hakanına, elleri havada dua eden isimsiz kahramanlarından, devrin ilim ve irfan abidesi Aksemsettin'e kadar bu destan; Hazredi Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmayı kafasına koymuş bir müjdenin şeref menkıbesidir. Bayraklaşan vatan sevgisini burçlara diken Ulubatlı Hasan'ları, Akşemseddinleri ve Fatihleri yetiştiren büyük Türk milleti ile gurur duyuyorum. Bu mukaddes kenti bir Türk toprağı haline getirerek, tarihe damgasını vurmuş olan Türk hakanı Fatih Sultan Mehmet'e, fetihte yer alan ecdadımıza ve bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.