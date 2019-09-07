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Kaldırımda alev alan koltuk evde yangın çıkarıyordu

Karaman’da bir evin önünde alev alan koltuktan yükselen alevler evin balkonundaki ağaçlara sıçradı.

Karaman'da bir evin önünde alev alan koltuktan yükselen alevler evin balkonundaki ağaçlara sıçradı. Yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, saat 23.30 sıralarında Kırbağı Mahallesi 755. Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin önüne oturmak için konulan koltuk henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşunca, alevler evin ahşap balkonuna sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangında evin ahşap balkonunda hasar oluştu. İtfaiye, yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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