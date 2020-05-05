İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Karaman’da kamyonetin aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman'da kamyonetin aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 09.45 sıralarında Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 70 FV 062 plakalı kamyonet, önünde seyretmekte olan M.A. (29) idaresindeki 70 E 4647 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin bagajı içine göçerken sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan cadde, araçların olay yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.