Karaman Analig Basketbol Takımı çeyrek finalde

Karaman Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol takımı, Isparta'da düzenlenen Akdeniz Basketbol Grup müsabakalarında grup birincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ANALİG Projesi, Türkiye'nin yıldız adaylarını buluşturmaya devam ediyor. Isparta'da Işıkkent Spor Salonu ve 6 Mart Spor Salonu'nda düzenlenen ANALİG Akdeniz Basketbol Grup müsabakalarında B grubunda mücadele eden Karaman ekibi rakipleri Hatay'ı 65-51, Burdur'u ise 71-42 yenerek grup birincisi olarak çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Karaman ekibi, 08-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Niğde'de gerçekleştirilecek çeyrek final müsabakalarında yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

Anadolu Yıldızlar Ligi projesinin geleceğin sporcularının yetişmesi ve keşfedilmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Karaman olarak ANALİG müsabakalarına böyle güzel bir sonuçla başlamak bizleri gerçek anlamda mutlu etti. Isparta'da yaklaşık 204 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda grup birincisi olarak çeyrek finale çıkma başarısı gösteren sporcularımızı ve onların yetişmesinde emeği geçen değerli antrenörlerimizi ve beden eğitimi öğretmenlerimizi kutluyorum. Niğde'de düzenlenecek çeyrek final müsabakaları öncesi tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.