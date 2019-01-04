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Karaman Belediyesi atık getirme merkezi kurdu

Karaman Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birlikte yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında şehrin farklı bölgelerine Atık Getirme Merkezi kuruldu.


Proje sayesinde ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak israfın önüne geçilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması hedefleniyor. Ülke genelinde projeyi ilk hayata geçiren belediyelerden biri olduklarını ifade eden Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin teşrifleri ile ilimizde düzenlenen 1. Çevre Çalıştayı'nda Karaman, Sıfır Atık Projesi'nde pilot il oldu. Karaman Belediyesi olarak biz de; Sıfır Atık Projesini, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte ortak hareket ederek ilk etapta resmi kurumlarda başlattık. Daha sonra da geri dönüşüm noktalarını belirlediğimiz bölgelere Atık Getirme Merkezlerini kurduk. Bu istasyonlarda; atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, cam atıklar, metal atıklar, plastik atıklar ile kâğıt atıkları için 7 ayrı özel bölmeler bulunuyor. Vatandaşlarımız söz konusu atıkları atık getirme merkezine getirerek hem geri dönüşüme hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Bu atık toplama merkezleriyle doğanın korunması ve ekonomiye katkı anlamında önemli bir adım daha atmış olduk. Sıfır atık hedefiyle başladığımız projede, şehrin birçok noktasına koyduğumuz atık merkezlerini lütfen kullanalım, kullanmayanları teşvik edelim. Gelecek nesillere, evlatlarımıza temiz ve sağlıklı bir hayat bırakmak hepimizin üzerine bir görevdir” dedi.

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