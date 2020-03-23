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Karaman Belediyesi dezenfekte ve rutin çalışmalara devam ediyor

Karaman Belediyesinin korona virüs mücadelesi kapsamında dezenfekte çalışmaları aksamadan devam ederken, diğer taraftan sahadaki çalışmalar sürüyor.


Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin virüs salgınına karşı mücadele çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da şehrin muhtelif bölgelerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği belirtilerek, "Çalışmalar kapsamında; Larende Mahallesindeki boş arsalar atıklardan temizlenerek düzenleniyor. Bunun dışında ekipler 1. ve 2. Organize Sanayi yolunda yapımı devam eden kanalizasyon hattı çalışması ve Güdümen yolunda devam eden yağmur suyu kolektör hattı çalışması, şehir genelinde bulunan çocuk oyun alanlarının dezenfekte çalışması, refüj ve kavşaklarda dezenfekte ve bakım-onarım çalışması, şehir genelinde bulunan oturma banklarının geçici olarak sökülmesi ve Zembilli Mahallesinde bulunan Yarenler Parkında parke döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor" denildi.

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