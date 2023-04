Karaman Belediyesi EMİTT fuarına katıldı

Karaman Belediyesi, bu yıl 26'ncısı düzenlenecek olan Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Karaman'ı en iyi şekilde tanıtmak için yerini alıyor.

Ülkemizdeki yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen EMITT Fuarı, 12- 15 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında gösterilen, dünya turizmine yön veren sektör temsilcilerinin buluşma platformu olan EMITT, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Karaman Belediyesi de, Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayan, her yıl on binlerce ziyaretçinin ve dünyanın her yerinden gelen seyahat şirketlerinin katıldığı EMITT fuarına katılacak. 4 gün sürecek fuarda 4. Hol-4201 numaralı stantta yer alan Karaman Belediyesi, yaptığı hazırlıklarla şehrin öne çıkan değerlerini bu yıl da en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyor.