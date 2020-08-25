Karaman Belediyesi kaleyi çevreleyen kaldırımları yeniliyor

Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Karaman'ın kültürel ve tarihi mekanlarına her zaman hassasiyet gösteren Karaman Belediyesi, bu kapsamda, kale etrafındaki deforme olmuş kaldırımı ve Alaaddin Bey Türbesi etrafındaki kaldırımı begonit taşlarla kaplayarak, tarihi mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. Karaman Kalesi ve Alaaddin Bey Türbesi etrafında devam eden kaldırım çalışmalarının ardından bölgenin asfaltı da baştan sona yenilenecek” denildi.