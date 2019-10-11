Karaman Belediyesi kış öncesi yollarda bakım ve onarım çalışması yapıyor

Konuyla ilgili bilgi veren Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaklaşan kış mevsimi öncesinde şehrin birçok noktasında bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Tüm yolları daha kaliteli bir düzeye ulaştırmak adına ekiplerin gece-gündüz demeden çalıştığını ifade eden Kalaycı, “Ekiplerimiz yoğun bir tempoyla cadde ve sokaklarımızı daha nitelikli ve kaliteli seviyeye ulaştırmak için yol ve alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına asfalt, kaldırım, orta refüj, kavşak çalışmaları ve yeni yolların hizmete sunulmasının yanı sıra özellikle yapılaşmanın fazla olduğu bölgelerde bakım, onarım ve yama çalışmalarını kış mevsimi gelmeden yoğunlaştırdık. Asfaltlarda oluşan hasarları kış ayları gelmeden onarıyoruz. Şehrimizin en ücra noktasına kadar kaliteli hizmet götürme gayretindeyiz” diye konuştu.