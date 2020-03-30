Karaman Belediyesi pazarcı esnafına maske dağıttı

Konuya ilgili yazılı açıklama yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “İlimizde hiçbir hemşehrimizin Korona virüs (Covid-19) riski ve korkusu yaşamamaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda zabıta ekiplerimizle birlikte pazarcı kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza maskelerini dağıttık. İçinde bulunduğumuz süreçte maske ve eldiven kullanmanın bu virüsten korunmak için çok önemli olduğunu hatırlattık. Denetim ve kontrollerimizi devletimizin yayımladığı genelgeler doğrultusunda yapmaya devam ediyoruz. Gece- gündüz demeden salgına karşı tüm önlem ve tedbirlerimizi almayı sürdüreceğiz” dedi.