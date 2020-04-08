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Karaman Belediyesi, sanayi esnafına maske dağıttı

Karaman Belediyesi, korona virüs salgınından korunmaları için Yeni Sanayi Sitesindeki esnaflara ücretsiz maske dağıttı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Karaman Belediyesinin vatandaşlara yönelik ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor. Karaman halkının salgından en az şekilde etkilenmesi için gerekli tüm tedbirleri alan Karaman Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşlara ve sanayi esnafına maske dağıttı.



“Bu salgını birlikte aşacağız”


Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, belediye olarak ülkemizde görülen ilk korona virüs vakasının ardından şehirdeki gerekli bütün önlemleri aldıklarını belirterek, "Cadde ve sokaklarda ilaçlama ve temizlik, halkımıza ücretsiz maske dağıtımı, bazı noktalara dezenfekte ünitelerinin yerleştirilmesi gibi denetim ve uyarı çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu kapsamda semt pazarlarında ve çok sayıda kişi ile muhatap olan sanayi sitesindeki esnaflarımızın salgına karşı korunmalarını sağlamak için maske dağıtıyoruz. Bu salgını sosyal mesafe kurallarına uyarak ve gerekli tedbirleri alarak hep birlikte kısa sürede aşacağımıza inanıyorum” dedi.

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