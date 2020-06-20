İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman Belediyesi sanayi yolunu asfaltladı

Karaman Belediyesi Sanayi Caddesinde yürüttüğü sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.


Karaman Belediyesi şehrin önemli noktalarından birisi olan ve 100. Yıl Bulvarını TEKMARSAN'a Sanayi Sitesine bağlayan sanayi caddesindeki yenileme ve sıcak asfalt çalışmasını bitirdi. Sanayi esnafının ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bu cadde, İbrahim Öktem Caddesinin trafik yoğunluğunu da azaltmış olacak. 3 kilo metre uzunluğundaki caddenin yenileme ve sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığını söyleyen belediye yetkilileri, bu çalışmayla birlikte vatandaşların TEKMARSAN ve Belediye Sebze- Meyve Haline ulaşımının daha sağlıklı ve daha güvenli hale getirildiğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.