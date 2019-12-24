İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman belediyesinde asfalt çalışmaları

Karaman Belediyesi, çarşı merkezinde deforme olmuş yollara sıcak asfalt sererek yenileme çalışması yaptı.


Vatandaşların modern ve konforlu ulaşıma kavuşması için il genelinde asfalt ve yol yapım çalışmalarını sürdüren Karaman Belediyesi, çarşı merkezinde deforme olmuş yollara yönelik çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın talimatları doğrultusunda, Mansurdede Mahallesinde, deforme olmuş kilitli parke taşı ile kaplı yolu sökerek yerine sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.


Bu çalışmadan dolayı mahalle sakinleri Karaman Belediyesi'ne teşekkür ederken, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla Karaman'ın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.