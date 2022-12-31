İhlas Haber Ajansı

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Karaman Belediyesi'nde asfalt ve kaldırım çalışmaları

Karaman Belediyesi, asfalt ve kaldırım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin asfalt ve kaldırım ihtiyacı olan bölgelerde eksikliklerin tamamlanması için yoğun çaba sarf ettiği belirtilerek, "Ekipler, Sanayi Sitesi Toprak Mahsulleri Ofisi bölgesi ve Şeyh Şamil Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması yapıyor. Piri Reis Mahallesi Namık Kemal Caddesi ve caddeye bağlı sokaklarda, Siyahser Mahallesi Şehit Bayram Yıldız Caddesi'nde de kaldırım çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde altyapı ve üstyapı faaliyetlerine hava şartları elverdiği sürece devam edilecek" denildi.

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