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Karaman Belediyesinde kaldırım çalışması

Karaman Belediyesi, alt yapı çalışmaları sırasında bozulan yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.


Belediye ekipleri altyapı çalışması yapılırken bozulan yol ve kaldırımların yanı sıra deforme olmuş ve hiç yapılmamış cadde ve sokaklarda kaldırım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.


Kentin her noktasında alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Karamanımızı daha modern, yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek bir kent haline getirmek için, mahalle, cadde, sokak ayrımı yapmaksızın tüm ekiplerimizle birlikte gece -gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hava şartlarının da iyileşmesiyle birlikte ekiplerimiz sahaya çıkarak vatandaşlarımızın istek ve taleplerini değerlendiriyor ve belirli bir plan çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın hak ettiği, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir şehirde yaşamaları için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

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