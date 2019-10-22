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Karaman Belediyesinde kaldırım ve asfalt çalışmaları

Karaman Belediyesi, altyapı ve üst yapı çalışmalarını mahalle mahalle tamamlıyor.

Ekipler son olarak Zembilli Ali Efendi Mahallesinde kaldırım, otopark, yol yapım ve yağmursuyu hattı düzenleme çalışması gerçekleştirdi.


Karaman halkına layık olduğu bir şehirde yaşama imkanı sunmak için, hizmetlerin aksamadan devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Bazı mahallelerimizin bugüne dek alamadığı tüm belediyecilik hizmetlerini göreve geldikten sonra ele alarak çalışmalarımıza başladık. Ekip arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerle şehrin gerekli görünen eksikliklerini gideriyoruz. Zembilli Ali Efendi Mahallesi de bu şehrin çok eski bir mahallesi. Ekiplerimiz bir yandan mahallenin altyapısının, diğer yandan üst yapısının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Bugüne dek unutulmuş ve hiç yapılmamış bazı sokaklarda ise asfalt ve kaldırım çalışması, Alparslan Türkeş Bulvarı'na çıkışı kapalı olan bir sokağın da bağlantısı açılıyor. Zembilli Ali Efendi Mahallesinde de diğer mahallelerde olduğu gibi harabe ve tehlike arz eden yapılar yıkılarak yerine otopark alanları oluşturuluyor. Vatandaşlarımızın layık olduğu bir şehirde yaşamaları için gecemizi gündüzümüze katarak ekiplerimizle beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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