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Karaman Belediyesinde kar mesaisi

Tüm yurt genelinde başlayan soğuk hava ve kar yağışı kar, Karaman’da da etkisini göstermeye başladı.

Tüm yurt genelinde başlayan soğuk hava ve kar yağışı kar, Karaman'da da etkisini göstermeye başladı.


İl genelinde dün gece başlayan ve gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Karaman Belediyesi ekipleri de seferber oldu. Daha önceden tüm hazırlıklarını tamamlayan karla mücadele ekipleri, dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte; ana arterler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere cadde ve yürüyüş yollarının açık kalması için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürdü. Araçların yoğun olarak kullandığı güzergahlar ve yayaların rahat yürümesi için kaldırımlar kısa sürede ekipler tarafından temizlendi. Belediye ekipleri buzlanmaya karşı da yollarda tuzlama çalışması yaptı.

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