Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Karaman Belediyesi ekipleri Tahsin Ünal Mahallesi Şabaniye Camisi yanında bulunan yolda gerçekleştirdiği çalışmayla alanı daha görsel ve kullanışlı hale getirdi. Yapılan çalışmayla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, “Bölgede araç trafiğinin tek şeritli olmasından dolayı yayaların yoğun olarak kullandığı yolda yenileme çalışması yapıldı. Bölgenin baştan sona ele alındığını, alanın tabanına parke taşı döşenerek süs havuzu yapıldı ve böylelikle daha önce kullanışsız ve kötü görüntüsü olan bölge bu çalışmayla birlikte daha estetik ve kullanışlı hale getirildi. Alanın aydınlatma çalışmasıyla özellikle akşamları cazibe merkezine dönüşmüştür” denildi.