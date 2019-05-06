Karaman Belediyesi'nden kadınları yönelik mukabele

Karaman Belediyesi ve Karaman İl Müftülüğü işbirliği ile Mümine Hatun Kültür Merkezi'nde Ramazan ayı boyunca mukabele okunacak.

Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mümine Hatun Kültür Merkezi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da mukabele düzenledi. Kadınlara İl Müftülüğünden Hakime Karaca'nın hocalığında, 6 Mayıs 2019 Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 09.30'da Kur'an-ı Kerim okunacak. Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada; “Tüm Karamanlı hanımları, Ramazan ayı boyunca devam edeceğimiz mukabeleye davet ediyoruz” denildi.