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Karaman Belediyesinden kapalı otobüs durağı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehrin eksik ve sorunlarını bir bir tespit edip müdahale etmeye devam ettiklerini söyledi.


Karaman Belediyesi, Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan açık otobüs durağını kapalıya çevirdi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, konuyla ilgili olarak yağtığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrin eksik ve sorunlarını bir bir tespit edip müdahale etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en çok kullandığı otobüs duraklarından olan belediye iş hanı karşısındaki otobüs durağı, özellikle akşam saatlerinde çok yoğun oluyordu. Üstü açık ve kullanışsız olan bu durağı baştan sona ele alarak 15 metrekare büyüklüğünde ve dört bir tarafı kapalı şekilde yeniden tasarladık. İçinde bulunduğumuz kış mevsimini düşünürsek vatandaşlarımız artık otobüs beklerken soğuktan da korunmuş olacak. Kapalı ve daha kullanışlı olan bu yeni duraklarımızı ihtiyaç duyulan bölgelere yapmaya devam edeceğiz. Karamanımıza hayırlı olsun. Daha yapacak çok işimiz var” dedi.

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