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Karaman Belediyesi'nden karla mücadele çalışmaları

Karaman Belediyesi’nin kar temizleme çalışması şehir merkezinde aralıksız sürüyor.

Karaman Belediyesi'nin kar temizleme çalışması şehir merkezinde aralıksız sürüyor.


Sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle belediye ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı etkisini arttırmadan sahaya çıkan tüm ekipler, cadde, sokak ve kaldırımların açık kalması için yoğun çaba sarf ediyor. Özellikle ana arterler ve toplu ulaşım güzergahları başta olmak üzere, çarşı merkezi, hastane, okul, kamu kurum ve kuruluşları gibi kalabalık noktalar, devam eden kar yağışı ile birlikte ekipler tarafından da sürekli temizleniyor. Belediye ekipleri ayrıca soğuk havanın etkisiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı da önlem alıyor.

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