İhlas Haber Ajansı

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Karaman Belediyesinden soğuk asfalt çalışması

Karaman Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi’nde yürütülen soğuk asfalt çalışmaları tamamlandı.

Karaman Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde yürütülen soğuk asfalt çalışmaları tamamlandı.


Yapılan çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl doğalgaza kavuşan ve iki farklı bölgeden oluşan Fatih Mahallesi'nde başlatılan asfalt çalışmaları kısa süre içerisinde ekiplerimizce tamamlandı. Kazı ve altyapı çalışmalarının ardından deforme olan yollara soğuk asfalt atıldı. Yapılan bu çalışmayla birlikte Fatih Mahallesi, toz ve çamurdan kurtularak daha konforlu, sağlıklı ve kullanışlı yollara kavuşmuş oldu” denildi.

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