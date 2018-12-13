Karaman Belediyesinden tiyatro etkinliği

Karaman Belediyesi kültürel ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tertip edilen seçkin programlar ve tiyatro etkinliklerine bir yenisi daha ekleniyor. 14 Aralık 2018 Cuma günü Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 11.00 - 14.00 arasında ortaöğretim ve lise öğrencilerine yönelik "Pembe Aslında Siyahtır" isimli tiyatro oyunu sahne alacak. Yine aynı günün akşamında saat 20.00'de yetişkinlere yönelik, "Hikaye-i Kaymakam" isimli tiyatro gösterisi izleyicilerle buluşacak.