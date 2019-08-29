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Karaman Belediyesinden yeni park yapımı

Karaman Belediyesi, Üniversite Mahallesine 12 bin metrekarelik yeni park yapıyor.


Yeni parkta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Prof. Dr. Halil Cin ile Şehit Hakan Yılmaz Caddesi'nin kesiştiği noktada, Doğukışla Köprülü Kavşağı'nın yanındaki büyük alanda kapsamlı bir park yapımına başladık. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın huzur içerisin de gidip dinlenebileceği, yürüyüş yapabileceği, çocuklarımızın gönül rahatlığıyla eğlenebileceği, kafeteryası ile çayını yudumlayabileceği, stresten uzak güzide bir park planladık. Üniversitemize sınır olması dolayısıyla üniversite öğrencilerimizin de faydalanabileceği, ders girişinde ve çıkışında gezip stres atabileceği bu park şehrimizin gözde mekânlarından birisi olacak. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Karamanımızı yaşanılabilir bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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