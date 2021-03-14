Karaman Belediyesinden yeni yol açma çalışmaları

Karaman Belediyesinden yürütülen çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz birçok bölgede gerçekleştirdiği yeni bağlantı yollarının yapımına devam ediyor. Ekipler daha önce imarda var olan fakat yolu olmayan Sümer Mahallesi'ndeki 1260. Sokağın yol yapım çalışmalarını başlatarak, Kılbasan yolu ile Ertuğrul Gazi Bulvarı'nın bağlantı yolunu yapıyor. Yine aynı bölgede 1260. Sokağın Şehit Durmuş Ali Çetin Caddesine bağlanan yeni yol yapım çalışmaları ise halen devam etmektedir. Bağlantı yolları çalışmaları kapsamında yeni yapılan Hayvan Pazarı bağlantı yolunun ise kısa zaman içerisinde tamamlanacaktır” denildi.

Diğer yandan belediye ekipleri kavşak düzenleme ve yenileme çalışmaları kapsamında, Zeytindalı Bulvarı Valilik Kavşağında yol genişletme ve düzenleme çalışmasına devam ediyor. Bu çalışmayla birlikte kavşak genişletilerek daha sağlıklı, kullanışlı ve modern hale getirilecek.