Karaman Belediyesinin alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Belediye ekipleri hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, İmaret Mahallesi Karaman Şehir Müzesi arkasında yer alan, daha önce bozuk ve kullanışsız durumda olan yaklaşık 2 bin 600 metrekare büyüklüğündeki otoparkta düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Otopark alanı kilitli taş ile kaplanırken çevresinde de yenileme ve düzenleme çalışmaları da yapılıyor. Ekipler diğer yandan, Şehit Fethi Sekin Bulvarında Sağlıklı Yol Projesi çerçevesinde yapımı devam eden bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmaları devam ediyor. Yine Siyahser Mahallesi ve Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesini kapsayan yol ve yürüyüş yolu çalışmalarını sürdürüyor.