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Karaman Belediyesinin asfalt çalışmaları devam ediyor

Karaman Belediyesi, farklı noktalarda asfalt ve yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Yürütülen çalışmalarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Belediye ekiplerimiz Karaman'ın her alanında altyapı ve üstyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sanayi caddesi, açık cezaevi yolu, 2.Organize Sanayi yolu gibi birçok ana arterleri baştan sona ele alan belediyemiz, şimdi de Küme Evleri olarak bilinen yolu asfaltlıyor. Ekiplerimizin çalışmaları belirli bir plan çerçevesinde şehrin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerinde bundan sonrada ara vermeden devam edilecektir” denildi.

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