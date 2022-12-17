İhlas Haber Ajansı

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Karaman Belediyesinin asfalt, kaldırım ve park çalışmaları devam ediyor

Karaman Belediyesi, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda asfalt, kaldırım, kavşak, refüj ve park çalışmalarına devam ediyor.


Yaklaşan kış mevsimi öncesi eksikliklerin giderilmesi için yoğun mesai harcayan ekipler, Sanayi Sitesindeki yeni bölgelerde asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni açılan yolların PMT serimi tamamlanırken, Siyahser Mahallesi Şehit Bayram Yıldız Caddesi'nde kaldırım, Kent Müzesi arkasındaki boş alanda da otopark çalışması devam ediyor. Öte yandan, Başakşehir Mahallesi'nde yapımına başlanan ve geri dönüşüme tabi tutulan atık malzeme ve materyaller kullanılarak yapılan Geri Dönüşüm Parkı da hızlı bir şekilde yükseliyor. Karaman'ın önemli ulaşım güzergahlarından biri olan 100. Yıl Bulvarı'nda da yıllardır tankerlerle sulanan refüje otomatik sulama sistemi döşenerek yeniden çimlendirme çalışması yapılıyor.

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