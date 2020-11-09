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Karaman Belediyesinin korona virüs ile mücadelesi devam ediyor

Karaman Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere birçok noktada dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.


Karaman Belediyesi, korona virüsün ülkemizde ilk görüldüğü andan itibaren başta dezenfektan olmak üzere tedbir ve önlem çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Vatandaşların ortak kullanım alanları ve yoğun olarak kullanılan bölgelerde, cadde ve sokaklarda kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, dezenfektan çalışmalarının yanı sıra esnaf ve vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Yine, gece-gündüz 7/24 itfaiye ve dezenfektan araçları ile Karaman'daki tüm mahallerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

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