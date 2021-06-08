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Karaman Belediyesi'nin Semerciler Sokağı'nda başlattığı çalışmalar tamamlandı

Karaman Belediyesi tarafından Semerciler Sokağı’nda başlatılan asfalt, kaldırım, otopark ve renkli parke uygulaması tamamlandı.

Karaman Belediyesi tarafından Semerciler Sokağı'nda başlatılan asfalt, kaldırım, otopark ve renkli parke uygulaması tamamlandı.


Yapılan çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, şehrin en yoğun ve hareketli bölgelerinden biri olan Semerciler Sokağı'nın, yapılan çalışmalarla çok daha modern bir hale geldiği ifade edildi. Açıklamada, "Özellikle otopark alanında yapılan peyzaj düzenlemesi ve kaldırımlarda uygulanan renkli parke uygulaması Semerciler Sokağı'nı farklı bir görünüme kavuştururken, serilen sıcak asfalt da sokak sakinlerini deforme olmuş yoldan kurtardı. Hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilen belediye ekipleri, sokağı kısa sürede asfaltlayarak vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi" denildi.

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