Karaman bisiklet takımından 3 bronz madalya

Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları'nda Karaman bisiklet takımı sporcularından Haktan Ramazan Sayan, Fuat Görmen ve Mustafa Kemal Gündoğdu bronz madalya kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları'nda bisiklet antrenörleri Hasan Duman ve Emre Öner eşliğinde U12-U15 ve U17 kategorilerinde 8 sporcuyla mücadele eden Karaman bisiklet takımı şampiyonayı 3 bronz madalya ile tamamladı. Afyonkarahisar'da 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada U17 erkeklerde mücadele eden Karaman Atak İzcilik Kulübü sporcularından Haktan Ramazan Sayan ve U12 erkeklerde mücadele eden Fuat Görmen bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldular. Yine Karaman Gençlik ve Spor Kulübü bisiklet takımı sporcularından Mustafa Kemal Gündoğdu ise U15 zamana karşı yarışlarda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. Karaman'ın bisiklette güzel bir ivme kazandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Afyonkarahisar'da düzenlenen şampiyonada dereceye giren Haktan Ramazan Sayan, Fuat Görmen ve Mustafa Kemal Gündoğdu'yu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.