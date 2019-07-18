Karaman Devlet Hastanesi acil servisi yenilendi

Hastaneden konuyla ilgili yapılan açıklamada çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Açıklamada, "Hastanemizin farklı alanlarında daha modern bir görünüm sağlanması, ayrıca çalışan, hasta ve hasta yakınlarımızın, çok daha konforlu sağlık hizmeti almalarına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda yapılan fizibilite çalışması sonucu yaklaşık 280 bin lira maliyetle acil servisimizin yıpranmış zeminleri tamamen değiştirildi. 61 sağlık personelimiz ile günlük ortalama bin 500'ün üzerinde hastamıza hizmet verdiğimiz acil servisimizde, Triyaj, dokuz yataklı Sarı Alan 1, dokuz yataklı Sarı Alan 2, Yeşil Alan, on yataklı çocuk müşahede, iki yataklı kadın doğum müşahede, enjeksiyon ve pansuman odası, resüsitasyon odası, çocuk hasta muayene odaları, hekim ve hemşire dinlenme odası, acil röntgen, hasta kayıt birimi ve depo alanları, modern ve ferah olacak şekilde yeniden düzenlendi. Böylelikle fiziksel ortamdan kaynaklanan iş akışı aksaklığının önüne geçilmiş olundu" denildi.