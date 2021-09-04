Karaman DSYB'nin hizmete aldığı biçerdöver ilk hasadını törenle yaptı

Biçerdöverin hizmete başlamasıyla ilgili Demiryurt köyünde düzenlenen törene, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık AK, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ve Merkez İlçe Başkanı Murat Öztürk, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman Süt Üreticileri Birliği Başkanı Süleyman Selim Akkuş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Karaman DSYB Başkanı Ali Dorla, amaçlarının birlik üyelerine en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu söyledi.

Üreticilere faydalı olmak ve yeni teknolojilerle tanıştırmak için proje üretmeye çalıştıklarını ifade eden Dorla, "Hayvancılıkta en önemli girdi, yem. Bir üretici yemini ne kadar hesaplı temin edebilirse o kadar çok verimli üretim yapabilir. Son yıllarda yeşil mısırdan elde edilen silaj önemli bir hale geldi. Biz de bunu düşünerek hazırladığımız proje ile bu mısır silajı yapan biçerdöveri birliğimize kazandırdık." dedi.

Bu biçerdöverin değerinin 3 milyon 400 bin lira civarında olduğunu aktaran Dorla, bunun hazırlanan proje ile TKDK tarafından 2 milyon 300 bin lirasının karşılandığını sözlerine ekledi.

Yapılan dua ve kesilen kurbanla yeni biçerdöver ilk hasadını yaptı.