Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni ek poliklinikler açıldı

Hizmete giren yeni ek poliklinikler ile birlikte Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Nefroloji, Çocuk Psikiyatri polikliniklerinde yoğunluk en aza indirilerek vatandaşların sağlık hizmetine erişimi daha kolay hale getirildi. Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, hizmete giren poliklinik odalarını tek tek ziyaret ederek verilen hizmeti yerinde inceledi. Sağlık Bakanlığının yatırımlarının Karaman'da aralıksız devam ettiği, mevcutta inşaatları süren ve proje çerçevesinde olan birçok yatırımın bu yıl içerisinde tamamlanmasıyla Karamanlı vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunulacağı kaydedildi.