İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman Emniyeti, kadın cinayetini önledi

Karaman’da ihbar üzerine harekete geçen polis, karısını öldürmeye gittiği ileri sürülen bir kişiyi otobüste yakaladı.

Karaman'da ihbar üzerine harekete geçen polis, karısını öldürmeye gittiği ileri sürülen bir kişiyi otobüste yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A. isimli kadın, gece saat 01.00 sıralarında polisi arayarak, eşinin İzmir'den gelerek kendisini öldüreceğini ihbar etti. Bunun üzerine hemen Mersin polisi ve Karaman polisi de harekete geçti. M.A. isimli şahıs sabah saat 08.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yolcu otobüsünde yakalandı. Şahsın üzerinde arama yapan polis, 1 adet tabanca, bu tabancaya ait 14 adet mermi, 1 adet bıçak, 10 adet plastik kelepçe, 5 adet 1'er metre halinde kesilmiş uçları düğümlü kendir ip ve koli bandı ele geçirdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Karaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.