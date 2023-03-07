Karaman FK Başkanı Süleyman Han: “TFF bu kararından vazgeçmelidir”

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Karaman Futbol Kulübü Başkanı Süleyman Han, “Türkiye 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2023/2024 futbol sezonundan itibaren başlatılması planlanan B ligi organizasyonu, ilgili liglerde mücadele eden bizleri ve diğer kulüpleri ciddi şekilde olumsuz etkileyecektir. Böyle ki hem bu liglerde mücadele eden hem de BAL Ligi'nden 3. lige yükselen takımların ne zorluklarla mücadele ettiğini ne zorlu süreçlerden geçtiği hepimizin malumudur. Bir üst lige çıkmak için büyük çabalar ve fedakarlıklar gösteren bu kulüplerin yanında Süper Ligde oynayan kulüplerin temsilcilerinin direkt 3. lige alınması haksız rekabeti beraberinde getireceği gibi güç dengelerini de oldukça bozacaktır. Bütün bu sebeplerin ışığında düşünülen bu planlamadan acilen vazgeçilmesini talep ederiz" dedi.