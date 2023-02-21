Karaman FK, Konyaspor'dan Ahmet Karademir'i renklerine bağladı

Karaman Futbol Kulübü, Konyaspor'dan Ahmet Karademir'i renklerine bağladı.

TFF 3. Lig 2 Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karaman Futbol Kulübü, ara transfer dönemindeki 9. transferini Konyaspor'dan Ahmet Karademir'i kadrosuna katarak yaptı. Transferle ilgili açıklama yapan Karaman FK Genel Sekreteri Mahmut Selim Dülger, "Kulübümüzün devre arası transfer çalışmaları çerçevesinde Konyasporlu kanat oyuncusu 19 yaşındaki Ahmet Karademir ile anlaşmaya varıldı. Ahmet Karademir, 2022-23 sezonunda kulübümüzde kiralık olarak forma giyecektir. Türkiye U14, U15, U16, U17 ve U18 milli takımında 34 kez forma giyen Ahmet Karademir, 3 de gol atma başarısı gösterdi. Ahmet Karademir aynı zamanda Konyaspor forması ile U-19 Elit Ligi'nde de çıktığı 4 maçta 4 gol kaydetme başarısı göstermiştir" dedi.