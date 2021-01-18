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Karaman gece başlayan karla beyaza büründü

Karaman, yılın ilk kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini gece geç saatlerde kar yağışına bıraktı. Yağan karla birlikte kısa sürede her taraf beyaza büründü. Kar yağışı yüksek kesimlerde ise kent merkezine göre daha etkili oluyor. Birçok vatandaş sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kar yağışını gecede olsa evlerinin penceresinden izlemekle yetindi. Yağan kar, 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı başta olmak üzere her yerde adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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