Karaman İl Müdürü Ali Osman Bebek: “Karaman FK hedefine ulaşacaktır”

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Karaman Futbol Kulübü'nün lig sonunda hedeflediği şampiyonluğa ulaşacağını temenni ettiklerini söyledi.

İl Müdürü Ali Osman Bebek, beraberindeki Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Cavit Bardak ile birlikte kulüp tesislerinde Karaman Futbol Kulübü Başkanı Süleyman Han ve Teknik Direktör Şaban Yıldırım'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bebek, ”Karaman FK., Karaman'ımızın güzide bir spor kulübü. Bende Karaman FK'yı yakından takip ediyorum. Deplasmanda karşılaştığı Alanya Kestelspor karşılaşmasında Karaman FK, çok iyi bir performans sergilemesine karşın sahadan bir puanla ayrıldı. Umarım bu hafta oynanacak olan Bulvarspor maçından iyi bir sonuç alır. Karaman FK'ya şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaman Futbol Kulübü Başkanı Süleyman Han da Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'e ziyareti için teşekkür edip, kulüp logosunun bulunduğu plaketi takdim etti.