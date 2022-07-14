Karaman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde korkutan yangın

Yangın, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 703 sokak üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bulunan kamelyada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bahçeden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Polis, olay yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası kamelyada büyük çapta zarar oluştu.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.