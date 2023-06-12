Karaman İl Sağlık Müdürlüğünden öğrencilere sağlık eğitimi

Diş, Fizyoterapist ve Sosyal Çalışmacıların verdiği eğitimlerde, diyabet, omurga sağlığı, davranışsal bağımlılık, ağız ve diş sağlığı konularına değinildi. Öğrencilere dişlerini günde en az 2 kez sabah kahvaltı sonrası ve akşam yatmadan önce etkili fırçalama tekniği ile bakım yapmalarının önemi anlatıldı. Diş hekimleri, ağız ve diş sağlığının, çocukların yaşam kalitesini, sosyal ilişkilerini, beden ve buna bağlı olarak da ruh sağlığını etkileyen oldukça önemli bir faktör olması sebebiyle, çocukların erken dönemde ağız diş sağlığı açısından bilgilendirilmesinin gerekli alışkanlıkları kazandırabilmek açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Sağlık personellerini dikkatle dinleyen öğrenciler düzenlenen etkinliklerle birlikte doğru diş fırçalama, davranışsal bağımlılık, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilinçlendirildi. Verilen eğitimlerin sonunda çocuklara çanta, diş fırçası ve macunu dağıtıldı.