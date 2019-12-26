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Karaman kar yağışı sonrası beyaza büründü

Karaman’da sabah saatlerde etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Karaman'da sabah saatlerde etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.


Karaman'da iki gündür aralıklarla devam eden yağmur yağışı, gece yerini kar yağışına bıraktı. Şehir merkezine yağan kar, kısa sürede erirken, yüksek kesimlerde etkili oluyor. Karaman'ın Toros Dağlarının zirvesinde bulunan Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde kar kalınlığı şimdiden 10 santimi geçti. Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde de kar yağışı etkili oluyor. Yolda oluşan buzlanma tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Karayolları ekipleri, kara yolunun ulaşıma kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.


Karaman Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

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