Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

Karaman merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 2'si kadın 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlıdan 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 12 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Operasyonun düğmesine dün sabaha karşı basıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Karaman merkez başta olmak üzere Gaziantep, Konya ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Resmi ve sivil olmak üzere çok sayıda polisin katıldığı operasyonda 2'si kadın 18 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 230 gram metamfetamin, 100 gram esrar, 15 gram eroin, 120 adet reçeteye tabi hap, 1 adet tabanca, 21 adet mermi, 1 adet tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 6 bin 815 TL ele geçirildi.