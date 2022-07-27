Karaman ovasında son buğday hasadı yapıldı

Hasat töreninde biçerdöverin direksiyonuna geçen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ise yılın son buğdayını hasat etti.

Karaman'da yılın son buğday hasadı için merkeze bağlı İslihisar köyündeki 12 dekarlık tarlada hasat töreni düzenlendi. Törene, Vali Tuncay Akkoyun'un yanı sıra AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ile Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve çiftçiler katıldı. Buğday demeti ile karşılanan Vali Akkoyun, biçerdöverinin direksiyonuna geçmeden önce tarla sahibinden rekolte ve ürünler hakkında bilgiler aldı.

“Vali Tuncay Akkoyun, biçerdöverin direksiyonuna oturarak son buğdayı hasat etti”

Düzenlenen hasat töreninde biçerdöverin direksiyonuna geçen Vali Tuncay Akkoyun, Karaman ovasında yılın son buğdayını hasat etti. Hayatında ilk defa biçerdöver kullandığını belirten Vali Tuncay Akkoyun, “Hasat gününde çiftçilerimizin yanında olarak hasat sevinçlerine ortak olmak istedik. Bu sene gerçekleşen yoğun yağışlar çiftçilerimize çok şükür iyi imkanlar sağladı. Tarım müdürümüzden de aldığımız bilgi, özellikle buğday hasadındaki verimliliğin gayet iyi olduğuna işaret ediyor. Hepinize bereketli, bol kazançlı hasatlar diliyorum” dedi.

"İleri teknolojideki tarım aletleri çiftçilerimize kolaylık sağlamaktadır”

Vali Akkoyun, çiftçilerin devlet desteğiyle ileri teknoloji tarım aletlerini temin edip kullandıklarını bununda işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdığını ifade ederek, “Çiftçilerimizin modern tarım aletlerini kullanması, zamandan ve işgücünden büyük ölçüde tasarruf sağlarken aynı zamanda mahsul verimliliğini de artırmaktadır. Ülkemizin gelişmesi ile kalkınmasında çiftçilerimizin katkısı ve emeği büyüktür. Çiftçilerimizin ürettiği ürünler ticaret yapabilme imkanı sunarak ülkemizin ekonomisine ve kalkınmasına büyük katkı vermektedir” diye konuştu.

“Karaman ovasında bu yıl birçok üründe yüksek verim elde ettik”

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman ovasında bu yıl birçok üründe çok yüksek verim elde edildiğini söyledi. Çiftçilerin hem açıklanan fiyatlar hem de rekoltenin yüksek olması sebebiyle yüzünün güldüğünü belirten Eser, “Bölgemiz de bu yıl 865 bin dekar alanda gerçekleşen buğday ekiminden 220 bin ton mahsul beklenirken, arpada ise 665 bin dekar alandan 180 bin ton ürün bekleniyor. Bizim bölgemizin toprakları oldukça verimli ve tek ihtiyacımız sudur. Sulamayla olan ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra verimin daha da artacağına inanıyorum. Bizler her zaman çiftçimizin yanında ve hizmetindeyiz. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz“ şeklinde konuştu.

“TMO'nun yüksek fiyatta alım yapması bizleri sevindiriyor”

Karaman ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da yaptığı açıklamada, “Ülkemizi besleyen bereketli topraklardan Karaman ve Konya ovasında buğdayda hasadın sonuna geldik. Özellikle gıdaya ihtiyacımız olduğu bu yıllarda verimlilik olarak baktığımız da Karaman ovasında da verimli bir sezon geçiriyoruz. Tabi ki bu sulu tarım yapılan yerler için geçerlidir. Rekoltelerimiz oldukça yüksektir. Kıraç arazilerimizde verim düşüklüğü var. Ancak genel olarak baktığımız da bu yıl bereketli bir yıl oldu. Burada bizi en çok sevindirense dünya piyasalarında gerçekleşen fiyatlara yakın TMO'nun alım yapmasıdır” dedi.

Düzenlenen hasat töreninde Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram Elazığlı olan Vali Tuncay Akkoyun ile Milletvekili Oğuzhan Eser'e sekiz köşe kasket hediye etti.