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Karaman Polis Emeklileri Derneği'nden emniyet müdürü Bayraktar'a plaket

Karaman Polis Emeklileri Derneği tarafından Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar’a teşekkür plaketi verildi.

Karaman Polis Emeklileri Derneği tarafından Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar'a teşekkür plaketi verildi.


Polis Emeklileri Derneği son çıkan emniyet müdürleri kararnamesi ile Ankara'ya Başmüfettiş olarak atanan Fikret Bayraktar için bir veda yemeği düzenledi. Yemeğe Karaman Polis Emeklileri Derneği Başkanı Halil Yalçın ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yemek sonunda kısa bir konuşma yapan Dernek Başkanı Halil Yalçın, Karaman'daki görev süresi içerisinde yaptığı hizmetlerden dolayı sayım müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Müdürümüzün şehit ailelerimiz ve gazilerle yakın ilgisi bizler için her zaman takdir toplamıştır. Müdürümüze bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz” dedi.


Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar da, Polis Emeklileri Derneği üyelerine teşekkür etti.


Yapılan konuşmanın ardından Karaman Polis Emeklileri Derneği Başkanı Halil Yalçın, günün anısına Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar'a teşekkür plaketi verdi.

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